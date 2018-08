Britse valt van cruiseschip en overleeft 10 uur dobberen in zee

"Ik ben blij dat ik nog leef", zegt de vrouw tegen een Kroatische verslaggever als ze van boord stapt. "Ik ben van het achterdek van de Norwegian Star gevallen en deze geweldige mannen hebben me gered."

De vrouw viel rond 23.30 van het schip. De cruisemaatschappij zegt dat de kapitein direct na de melding 'man overboord' een zoektocht is gestart en de autoriteiten heeft gewaarschuwd.

Bij zonsopkomst is de kustwacht gaan zoeken. De vrouw werd gevonden op ruim een kilometer van de plek waar ze in het water viel. Een woordvoerder van de kustwacht zegt dat de vrouw "extreem lang" in het water heeft gelegen, maar dat de hoge temperatuur van het zeewater maakte dat ze het heeft overleefd.

Waardoor de vrouw in het water is gevallen, is nog niet duidelijk. Het schip was onderweg naar Venetiƫ en komt daar nu vertraagd aan.