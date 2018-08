Duizenden bezoekers Reuzen-evenement Leeuwarden gestrand

Er is nu beperkt verkeer mogelijk over één spoor, meldt de NS. Overigens verwachten de Spoorwegen dat de problemen de hele avond zullen duren. Daardoor kunnen mensen bijna niet per spoor reizen tussen Groningen en Friesland en bestemmingen beneden Meppel. Dat geldt beide kanten op, ook reizigers naar het noorden komen niet verder dan Zwolle.

De schade aan de bovenleiding over een lengte van 500 meter is veroorzaakt door een stroomafnemer (dat is de installatie op een trein die langs de bovenleiding glijdt en zo de stroom afneemt). Bekeken of een naast het spoor gelegen gedeelte dat gebruikt wordt om te rangeren mogelijk kan worden gebruikt voor het vervoer van reizigers.