Straf verdubbeld voor Israëliër die ongewapende Palestijn (17) doodschoot

Dery schoot met scherp in plaats van met rubberkogels op de 17-jarige Palestijnse jongen Siam Nuwara. Die werd in de borst geraakt. De jongen werd beschoten nadat de groep waar hij bij hoorde, was gestopt met het gooien van stenen naar Israëlische militairen.

Het incident was op 15 mei 2014 in de buurt van Ramallah op de Westelijke Jordaanoever. In eerste instantie had Dery verklaard dat hij rubberkogels had gebruikt.