Ruim 800.000 mensen dakloos door overstromingen Kerala

Tussen de 800.000 en 1 miljoen mensen zijn op de vlucht voor het water in de door overstromingen geteisterde Indiase deelstaat Kerala. Ze zijn ondergebracht in een van de 4000 tentenkampen die hiervoor door de regering zijn opgezet. Bij de overstromingen, de ergste in 100 jaar, zijn 350 mensen om het leven gekomen.

Nog steeds zitten tienduizenden mensen vast op de daken van hun huizen. Ze zijn ingesloten door het water en kunnen nergens heen. Reddingswerkers proberen deze mensen met boten en helikopters in veiligheid te brengen.

Drinkwater

Twee treinen gevuld met 1,5 miljoen liter drinkwater zijn onderweg naar het gebied in het zuidwesten van het land. Door de overstromingen is er een groot gebrek aan drinkwater. Ook maken hulpverleners zich nu al zorgen over de ziektes die naar verwachting uitbreken als het water zakt.

Over de weg en door de lucht is het gebied moeilijk te bereiken. Volgens de autoriteiten is 10.000 kilometer weg beschadigd geraakt. Het belangrijkste vliegveld van de deelstaat in Kochi (Cochin) is al dagen niet meer open en zal naar verwachting pas weer 26 augustus open gaan. Een militair vliegveld wordt maandag opengesteld voor commerciƫle vluchten.

Het heeft in Kerala sinds 8 augustus onafgebroken geregend. De afgelopen uren was het droog en dat zal naar verwachting de rest van de dag zo blijven. Maar maandagochtend gaat het volgens meteorologen opnieuw regenen.