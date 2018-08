Pelgrimstocht hadj begint, ook 4000 Nederlanders in Mekka

Een kleine 4000 Nederlanders reizen dit jaar naar Mekka voor de hadj, de pelgrimstocht die iedere moslim een keer in zijn leven gemaakt moet hebben.

De tocht is vol rituelen die in een bepaalde volgorde worden uitgevoerd. Het lopen van zeven ronden rond de Kaäba is voor niet-moslims de bekendste. De Kaäba is een kubusvormig gebouw op het plein bij de Grote Moskee van Mekka.

Voor moslims is de Kaäba het huis van God op aarde. Aan de oostkant van de kubus is de Zwarte Steen geplaatst, die de gebedsrichting in de islam bepaalt.