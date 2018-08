Engeland wint Internationaal Vuurwerkfestival

Engeland heeft gisteravond het Internationaal Vuurwerkfestival in Scheveningen gewonnen. "Nieuwkomer Engeland pakte deze editie uit met originele elementen die nog niet eerder in Scheveningen getoond zijn, had de sterkste opbouw en een zeer goede variatie'', verklaarde Bjorn van Dijl van de organiserende stichting.

Aan het jaarlijkse festival deden acht landen mee. Vorig jaar ging de landentitel naar Spanje. Dat land kreeg volgens Omroep West ook dit jaar lovende kritieken, vooral op het uitbeelden van hartjes, smiley's en andere concrete figuren. Toch moest Spanje dit keer genoegen nemen met een tweede plaats.