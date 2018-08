Aanslagpleger Londen maandag voor rechter

De Brit van Sudanese afkomst die dinsdag bij het parlementsgebouw in Londen inreed op voorbijgangers, is aangeklaagd voor poging tot moord op politieagenten en mensen in het publiek. Hij wordt maandag voorgeleid.

De verdachte is de 29-jarige Salih Khater. Hij verwondde drie mensen toen hij zijn auto in een groep fietsers stuurde. De auto kwam tot stilstand bij een betonnen blokkade. De politie was onmiddellijk ter plaatse.

Gezien de betekenis van de locatie wordt de zaak behandeld als een geval van terrorisme, hoewel Khater niet wordt aangeklaagd voor een terroristisch misdrijf.