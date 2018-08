4 jaar proberen, 3 miskramen, 1616 prikken en nu eindelijk de babyfoto

Inmiddels is haar foto op Facebook ruim 56.000 keer gedeeld. Reageerders zien het als een symbool van hoop voor andere stellen die hetzelfde traject doormaken.

'Een uitdaging'

Packer was ongeveer een uur bezig de naalden in een hartvorm neer te leggen. "Het was een uitdaging om ze allemaal op de foto te krijgen. Uiteindelijk heb ik ze maar laag op laag op elkaar gestapeld." De naalden waren afgeschermd met een dopje, dus de fotograaf heeft zichzelf niet geprikt.

Patricia en Kimberly O'Neill probeerden vier jaar op kunstmatige wijze een kind te krijgen. Drie keer hadden ze een miskraam, maar drie weken geleden kwam hun dochtertje London ter wereld. De regenboogkleuren die de baby aanheeft op de foto zijn een eerbetoon aan haar zusjes en broertjes die het niet hebben gehaald.

'Kracht en schoonheid'

"Deze foto toont zo veel schoonheid en kracht", reageert iemand op de Facebookpost. "Ik krijg zelf acht prikken per dag en we zijn ook van plan ze op te sparen en er iets mee te doen."

Verschillende Amerikaanse media hebben geschreven over de opvallende afbeelding. Packer is verbaasd dat er zo veel aandacht is voor haar foto. "We wisten wel dat het bijzonder was, maar we hadden niet verwacht dat het zo zou aanslaan bij iedereen."