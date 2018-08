Vader zonder papieren in VS opgepakt onderweg naar bevalling

In de VS is een illegale man opgepakt terwijl hij zijn zwangere vrouw naar het ziekenhuis bracht voor de bevalling. Bij een controle bij een tankstation kon hij geen papieren laten zien, waarop de immigratiedienst hem meenam.

Inmiddels is de vrouw, Maria del Carmen Venegas, bevallen van een zoon. Maar ze heeft dat nieuws nog niet kunnen delen met haar man Joel Arrona, een Mexicaan die sinds twaalf jaar illegaal in de VS verblijft.

"Mijn man moet hier zijn", zegt de vrouw tegen Amerikaanse media. "Hij heeft zo lang gewacht op zijn zoon en iemand heeft hem zomaar meegenomen."

Meerdere tv-stations tonen beelden van bewakingscamera's bij het tankstation. Daarop is te zien dat de auto van het stel meteen na aankomst werd ingesloten door twee wagens van de immigratiedienst. De vrouw kon wel haar papieren laten zien, maar haar man zou die in alle haast zijn vergeten.

Zelf rijden

Na de arrestatie van haar man moest de hoogzwangere Maria del Carmen Venegas zelf naar het ziekenhuis rijden, waar ze even later met een keizersnede beviel van hun vijfde kind.

Venegas noemt haar man een harde werker en de kostwinner van de familie. Volgens haar heeft hij nooit problemen gehad met de politie.

De immigratiedienst ICE zegt dat de vader vast blijft zitten in afwachting van zijn uitzettingsprocedure. "Wij maken niet langer uitzonderingen voor bepaalde groepen. Iedereen die de immigratiewetten overtreedt kan worden opgepakt, vastgezet en uiteindelijk worden uitgezet", staat in een verklaring.