Neonazi's in Berlijn bij mars bekogeld met flessen en stenen

Bij een protestmars van neonazi's in Berlijn hebben tegendemonstranten met stenen en flessen gegooid. Volgens persbureau Reuters is daarbij een agent gewond geraakt.

Honderden in het wit geklede neonazi's liepen door de straten van de wijk Friedrichshain om nazikopstuk Rudolf Hess te herdenken. De plaatsvervanger van Adolf Hitler pleegde 31 jaar geleden zelfmoord in een Berlijnse gevangenis, hij was toen 93. In het proces van Neurenberg was hij tot levenslang veroordeeld voor zijn misdaden in de Tweede Wereldoorlog.

Duizenden tegendemonstranten probeerden de mars te blokkeren. Sommigen deden dat geweldloos door op de weg te gaan zitten. Anderen bekogelden de neonazi's met stenen en flessen. Ook brak er brand uit in een auto en een vrachtwagen vlakbij, maar het is niet duidelijk of dat met de demonstratie te maken heeft.

De politie zette 2300 agenten in om de beide groepen demonstranten uit elkaar te houden. Meerdere mensen zijn opgepakt.