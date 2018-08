Poepbacterie schrikt niet alle sponsorzwemmers Elfstedentocht af

En de E. coli-bacterie dan? "Ik ga straks veel cola en Berenburg drinken. Dan is het allemaal weer vergeten", zegt de zwemmer lachend.

Vooraf hadden ruim duizend mensen zich aangemeld voor de inzamelingsactie. De opbrengst gaat naar kankeronderzoek. Het is nog onduidelijk hoeveel deelnemers uiteindelijk een stuk van de 200 kilometer lange zwemtocht hebben afgelegd.

'Toch lekker water?'

Een deelnemer, met een groene opblaaskrokodil, heeft in ieder geval geen moment getwijfeld. "Het is toch lekker water", zegt hij tegen NOS-verslaggever Martijn Bink. "Al worden we er ziek van: we doen het voor het goede doel. Dat is het belangrijkste."

In het water krijgt de zwemmer met de opblaaskrokodil nog de vraag of alles nog goed gaat. "Gaat super, we maken ons geen zorgen", is zijn antwoord.

Niet alleen de zwemmers hebben hun best gedaan, ook de verslaggever, is te zien op Twitter.