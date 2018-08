'Columns van Borst hebben verpleeghuizen uit verdomhoekje geholpen'

"Hugo Borst heeft door de verhalen over zijn moeder een gezicht gegeven aan de ziekte alzheimer", zegt Marita de Kleijne. Ze werkt al veertig jaar in de ouderenzorg. "Hij heeft mensen die nooit in een verpleeghuis komen, laten zien wat het is. Het is alsof je over zijn schouder meekijkt."

Vandaag werd bekend dat Joke Borst, de moeder van Hugo, is overleden. Ze leed aan alzheimer en werd 89 jaar.

Hugo Borst schreef al bijna vier jaar columns voor het AD Magazine over de ziekte van zijn moeder en maakte zich hard voor een betere ouderenzorg. In een manifest dat hij samen met onderzoeker Carin Gaemers in 2016 publiceerde, beschreef hij veranderingen die hij nodig achtte, zoals meer personeel en minder administratieve rompslomp. Het manifest zorgde ervoor dat het kabinet 2,1 miljard euro extra uittrok voor ouderenzorg.

Kennis en kunde, ondanks het personeelstekort

Verzorgende De Kleijne is een trouwe lezer van de columns van Borst. Volgens haar geeft de groeiende aandacht de samenleving een beter beeld van verpleeghuizen. "Er wordt vaak negatief over geschreven, over wat er hier allemaal fout gaat. Maar Borst heeft laten zien dat de ziekte alzheimer verschrikkelijk is, niet het verpleeghuis." De columns en het manifest hebben verpleeghuizen uit het verdomhoekje geholpen, denkt De Kleijne. "Je leest in de stukken dat de verzorgenden er liefdevol verzorgen, met kennis en kunde, ondanks het personeelstekort."

Ze herkent de beelden die Borst schetst. "Op foto's zie je dat zijn moeder in een vergevorderd stadium was. Als je lang alzheimer hebt, kun je uiteindelijk steeds minder geven en alleen maar ontvangen. Dat zie je in haar blik: ze was daar echt tijdens haar laatste weken mee bezig."