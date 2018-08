Week in beeld: brugramp, redden en herdenken

Het was een week met heftig nieuws uit Italiƫ. Daar stortte dinsdag in de stad Genua de Morandibrug in, over een lengte van bijna 200 meter. Zeker 42 mensen zijn bij de ramp om het leven gekomen. De Morandibrug is onderdeel van de autostrada A10 die van Genua naar Ventimiglia loopt, bij de grens met Frankrijk.

Ondanks het wisselende weer van de afgelopen week is de droogte in Nederland nog steeds een probleem. Regenbuien hebben de situatie vrijwel niet verbeterd. De landbouw kampt met tekorten en de scheepvaart heeft nog steeds last van een laag waterpeil.

En het was de week dat zangeres Aretha Franklin overleed. De 76-jarige Queen of Soul was al een tijdje ziek. Franklin wordt op vrijdag 31 augustus bijgezet in het familiegraf in Detroit. Fans kunnen een paar dagen eerder afscheid van haar nemen.

Dat en meer in de week in beeld.