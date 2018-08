Tientallen verwaarloosde honden in kennel in Overijssel

Bij een fokkerij in Overijssel zijn eerder deze week 56 verwaarloosde honden gevonden. Bijna alle dieren hadden geen water of goede ligplaats. Sommige lagen in hun eigen ontlasting.

Het ging vooral om Zwitserse herders, Labradors en Rhodesian Ridgebacks. Ze waren ondergebracht in oude varkensstallen waar volgens de Dierenbescherming een sterke ammoniaklucht hing.

Een aantal honden had een vervuilde en vervilte vacht. Pups lagen in hun eigen ontlasting en hadden geen warmtelampen. De dieren kregen brood en te warm opgeslagen kippenvlees als voer.

Hondenpension ook niet in orde

Een deel van de voormalige stal werd als hondenpension gebruikt. Volgens RTV Oost voldeed ook dat niet aan de eisen van de inspectie. Zo waren de hokken verouderd en hadden ze scherpe punten.

De eerste controle was woensdag. De eigenaar kreeg toen de opdracht de situatie voor het weekend te verbeteren. Gisteren gingen inspecteurs opnieuw langs. De situatie was er inmiddels flink verbeterd.

"De man had samen met anderen de boel schoongemaakt en hersteld. Toetsend aan de wet was er geen reden om de honden in beslag te nemen", vertelt een woordvoerder van de Dierenbescherming.

Proces-verbaal vanwege ontbreken papieren

De honden werden verzorgd door één man, wat volgens de Dierenbescherming niet te doen is. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt. "Hij werkte eerst samen met een aantal anderen met de juiste papieren, maar is op eigen houtje later doorgegaan en daar is het op misgegaan."

Volgens de Dierenbescherming moet het Openbaar Ministerie nu beslissen of de fokker door mag gaan met zijn bedrijf. "Justitie bepaalt of hij daarvoor alsnog cursussen moet volgen." Om te voorkomen dat de situatie bij de fokker weer verslechtert, worden er de komende tijd geregeld controles gehouden.