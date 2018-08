Merkel en Poetin weten: we hebben elkaar nodig

Nord Stream 2 is een gasleiding die door de Oostzee van Rusland naar Duitsland loopt. Hij komt parallel te liggen aan Nord Stream 1, die al sinds 2011 in bedrijf is, en verdubbelt de vervoerscapaciteit. Het Russische staatsbedrijf Gazprom is eigenaar. Het voordeel voor Rusland is dat het minder afhankelijk wordt van andere leidingen en dat overslagkosten worden bespaard. Bij een route over land, door Oost-Europa, zouden die wel moeten worden betaald.

Merkel was altijd enthousiast over de leiding, maar Polen en Oekraïne proberen de aanleg via de Europese Unie te blokkeren. Zij lopen straks miljarden mis aan overslagkosten. En bij een conflict kan Rusland die landen helemaal afsluiten van gas, terwijl Duitsland bevoorraad blijft. En dan is er dus nog de kritiek uit Amerika. President Trump vindt het hypocriet dat er miljarden euro's uit Duitsland naar de Russische schatkist gaan. Hij ziet liever dat Amerikaans gas wordt gekocht.