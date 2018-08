Dodental brugramp Genua stijgt tot 41

Het dodental van de ramp met de brug in Genua is opgelopen tot 41, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Bergingswerkers vonden vannacht in het puin nog een auto met drie doden. Het zou gaan om een meisje van 9 en haar ouders.

Twee mensen worden nog vermist. Onder de doden zouden zes buitenlanders zijn, vier Fransen en twee Albanezen.

De Morandi-hangbrug in Genua stortte dinsdag in over een lengte van bijna 200 meter. De Italiaanse regering heeft vandaag uitgeroepen tot dag van nationale rouw. Premier Conte woont aan het eind van de ochtend in Genua een herdenking bij voor de slachtoffers. Volgens Italiaanse media blijft een aantal nabestaanden weg, omdat ze woedend zijn op de overheid.

Op vliegvelden en bij voetbalwedstrijden wordt een minuut stilte in acht genomen. Bij monumenten als het Colosseum en de Trevifontein dooft vanavond de verlichting.

Autostrade

De beheerder van de ingestorte brug, Autostrade per l'Italia, komt vanmiddag voor het eerst na de ramp met een verklaring. Het bedrijf zegt dat het nabestaanden en mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, wil helpen.

Autostrade ligt na de ramp zwaar onder vuur. De Italiaanse overheid onderzoekt of het bedrijf de brug wel goed onderhouden heeft.