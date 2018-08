'Tientallen Turks-Nederlandse jongeren reisden met moskeekoepel naar radicale imam'

Tientallen Turks-Nederlandse jongeren zijn de afgelopen jaren naar Turkije gereisd om les te krijgen van een radicale imam. Volgens NRC heeft moskeekoepel Milli Görüs de reizen georganiseerd. De jongeren gingen in de leer bij prediker Nureddin Yildiz, die de gewapende jihad in Syrië steunt en geweld tegen vrouwen goedkeurt.

Het onderwijscentrum van Yildiz in Istanbul ontvangt sinds 2013 jongeren uit Nederland, blijkt onder meer uit flyers en verslagen die op internet te vinden zijn. Yildiz heeft steun uitgesproken voor een leider van al-Qaida in Syrië en heeft ook banden met een jihadistische strijdgroep.

Zorgen bij gemeenten

Jongerenverenigingen van Milli Görüs, in onder meer Den Haag en Rotterdam, verspreiden citaten en lezingen van de prediker. NRC heeft verslagen van de reizen naar Turkije in handen. Daar doen Yildiz en collega-imams uitspraken als "moslims moeten wereldwijd een eenheid vormen". Bij de krant is bekend dat de 'trainingen' in elk geval tot 2016 liepen. Of de reizen nog steeds plaatsvinden, is niet duidelijk.

Gemeenten waar de moskeekoepel in Nederland actief is, weten niet goed wat ze ermee moeten. Ze maken zich zorgen over de band tussen de organisatie en de prediker, maar ze zien niet genoeg mogelijkheden om in te grijpen, zeggen bronnen tegen de krant.

In Nederland heeft Milli Görüs naar eigen zeggen vijftig organisaties en vijftienduizend aanhangers. De beweging zegt tegenwoordig te streven naar de integratie van haar leden in de Nederlandse samenleving.

Band met Erdogan

Imam Yildiz is een bekende figuur in Turkije. Jarenlang stond hij nauw in contact met de familie Erdogan. Hij was vaste prediker bij een organisatie die wordt geleid door de zoon van de president.

Dit jaar zei Yildiz in een filmpje dat mensen mogen trouwen met zesjarige kinderen en dat God mannen heeft toegestaan vrouwen te slaan. Erdogan nam daarop afstand van de prediker. Een Turkse aanklager is een onderzoek gestart wegens haatzaaien.