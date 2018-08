Celstraf van maximaal een half jaar geadviseerd voor voormalig adviseur Trump

De speciale onderzoeker naar de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen adviseert een celstraf van maximaal zes maanden en een boete van 10.000 dollar voor George Papadopoulos, een voormalige adviseur van Donald Trump. De rechtbank doet op 7 september uitspraak.

Informatie over Papadopoulos vormde in de zomer van 2016 aanleiding voor de FBI om een onderzoek naar Russische inmenging te starten. Dat onderzoek werd later overgenomen door speciaal aanklager Robert Mueller.

'Vuiligheid'

Papadopoulos was tijdens de verkiezingscampagne in 2016 buitenlandadviseur van Trump. Hij zou via een of meer tussenpersonen in contact hebben gestaan met de Russen. Een van die tussenpersonen zou de in Londen wonende Maltese hoogleraar Mifsud zijn geweest. Die zou aan Papadopoulos hebben verteld dat hij in Moskou met hooggeplaatste Russen gesproken had, die hem hadden verteld dat ze over 'vuiligheid' over Trumps rivaal Clinton beschikten, in de vorm van e-mails.

Papadopoulos is in januari 2017 door de FBI ondervraagd. Hij loog toen over zijn contact met Mifsud, blijkt uit processtukken. Mifsud was twee weken na het verhoor van Papadopoulos in Washington, maar is vanwege de leugens Papadopoulos niet of niet goed ondervraagd. Mifsud verliet de VS kort daarna en is niet meer teruggekomen.

"Als Papadopoulos de waarheid had verteld, had de FBI talrijke stappen kunnen zetten om te achterhalen hoe en waar de hoogleraar aan zijn informatie was gekomen, waarom hij die aan de verdachte heeft aangeboden en wat de verdachte deed, nadat hij die informatie ontvangen had", schrijft Mueller aan de rechtbank.

Bekentenis

Papadopoulos werd in juli 2017 gearresteerd. Ook daarna werkte hij nog een tijd niet mee aan het onderzoek. In ruil voor strafvermindering heeft hij inmiddels bekend dat hij gelogen heeft.

Volgens Mueller was de Russische inmenging bedoeld om Clintons campagne te schaden en Trump aan de overwinning te helpen. Muellers team heeft dertien Russische burgers en drie bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van het zaaien van verdeeldheid in de Amerikaanse politiek, onder meer door beïnvloeding van kiezers op sociale media.

Daarnaast zijn twaalf leden van Russische inlichtingendiensten aangeklaagd voor het hacken van computers van Clintons campagneteam en het doorspelen van tienduizenden e-mails van dat team aan WikiLeaks