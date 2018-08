Mega-sportevent Azië van start: meer sporten dan bij Spelen

Voor de Asian Games houdt Gracenote statistieken over de duizenden atleten en tientallen sporten bij. "Een leuk weetje? De jongste deelnemer is 9, de oudste 85. Die eerste doet mee aan het skateboarden, de ander speelt bridge", vertelt Enkelaar.

Bridge is een van de sporten die voor het eerst op het programma van de Asian Games staat. Organiserende landen mogen zelf sporten inbrengen, voor Indonesië was dat het beroemde kaartspel. "En dat is niet toevallig", zegt correspondent Michel Maas. "De Games worden voor een deel gesponsord door een van de rijkste zakenmannen uit Indonesië, die ook nog eens een begenadigd bridge speler is. Nu kan 'ie zelf meedoen."

Gevestigde namen

Ondanks de vele relatief onbekende sporten en een aantal excentrieke deelnemers, doen er ook een hoop gevestigde namen mee aan de Asian Games.

Zo moet ADO Den Haag het even zonder spits Yuning Zhang doen, hij strijdt in Jakarta met China om de winst op het voetbaltoernooi. En de Cleveland Cavaliers moeten Jordan Clarkson missen. Hij is in Jakarta om basketbalgoud te veroveren met de Filipijnen. Andere bekende deelnemers zijn drievoudig olympisch zwemkampioen Sun Yang en 100-meter sprinter Su Bingtian. Beide komen uit China.

Ook de Zuid-Koreaanse voetballer Son Heung-min heeft toestemming van zijn club Tottenham Hotspur gekregen om naar Indonesië af te reizen. Goud betekent voor hem niet alleen een waardevolle medaille voor op de schouw; het is zijn laatste kans om zijn dienstplicht te ontlopen. Want internationale ster of niet, Zuid-Koreanen moeten 21 maanden in militaire dienst. Het team kan daar bij toernooiwinst een uitzondering voor krijgen.