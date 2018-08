Wekdienst 18/08: Van der Weijden zwemt Elfstedentocht en Asian Games van start

Wat heb je gemist?

CDA-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Elco Brinkman vertrekt uit de politiek. Halverwege volgend jaar wil de 70-jarige partijprominent plaatsmaken voor een nieuwe generatie.

In een interview met NRC Handelsblad vertelt Brinkman dat het CDA-bestuur hem had gevraagd opnieuw lijsttrekker te zijn bij de verkiezingen van komend jaar. Maar daar had Brinkman geen zin meer in. "Politiek is voor mij steeds meer een herhalingsoefening geworden."

Ander nieuws uit de nacht:

Om 04:30 uur vanochtend is langeafstandszwemmer Maarten van der Weijden begonnen aan zijn Zwemtocht der Zwemtochten langs de steden van de Friese Elfstedentocht.

De NS is tevreden over zijn prestaties in de eerste helft van dit jaar. Er reden meer treinen dan in dezelfde periode vorig jaar en het bedrijf vervoerde meer reizigers.

Een psycholoog gaat binnenkort beoordelen of de man die in 1981 de Amerikaanse president Reagan neerschoot, onvoorwaardelijk in vrijheid kan worden gesteld.

In Chili is een man van 29 opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor telefonische bommeldingen bij onder meer de Chileense luchtvaartautoriteit.

Tennisster Kiki Bertens staat in de halve finales van het WTA-toernooi in Cincinnati. Ze versloeg in de kwartfinales de als vijfde geplaatste Oekraïense Jelina Svitolina in twee sets.

En dan nog dit:

Lekkende vaten in een maïsveld, een uitgebrand bestelbusje vol chemicaliën en stapels jerrycans, achtergelaten in het bos. De resultaten van de illegale drugsproductie. Vorig jaar waren er in Nederland 206 drugsdumpingen en volgens de politie gaat dit dubieuze record er dit jaar aan. NOS op 3 dook in de wereld van de pillen en de pep om te achter halen waar drugsafval vandaan komt.