Moeder van Hugo Borst overleden

De moeder van schrijver, columnist en NOS-presentator Hugo Borst is in een verpleegtehuis in Rotterdam overleden. Ze was 89 jaar. Borst schreef elke week over haar onder de kop "Mijn ma" in het AD-magazine. Zij leed aan alzheimer.

Borsts woede over de behandeling die zijn moeder onderging, inspireerde hem en onderzoeker Carin Gaemers in 2016 tot het schrijven van een open brief aan de toenmalige staatssecretaris van Volksgezondheid, Van Rijn. Daarin veroordeelden zij het tekort aan personeel in de verpleegzorg en de vele administratieve taken die de verzorgenden moesten verrichten. De patiƫnten kregen daardoor niet de zorg en veiligheid die ze nodig hadden.

Na aandrang van de Tweede Kamer maakte de Inspectie voor de Gezondheidszorg bekend dat 150 verpleeghuizen niet de zorg leverden waarop gerekend mocht worden.