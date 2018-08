It giet oan! Van der Weijden begonnen aan zijn Tocht der Tochten

Negatief advies of niet, Maarten van der Weijden is zijn Zwemtocht der Zwemtochten begonnen. Om 4.30 uur sprong de olympisch kampioen van 2008 in Leeuwarden het water in.

Van der Weijden komt daar voorlopig ook niet meer uit. Afgezien van de momenten waarop hij van waterweg naar waterweg 'getakeld' zal worden of - mogelijk - een kort dutje doet, ligt de langeafstandszwemmer tot maandagavond in het Friese water. Rond 19.45 uur keert hij als alles goed verloopt terug in Leeuwarden.