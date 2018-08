Psycholoog bekijkt of Reagan-schutter nog gevaarlijk is

Een psycholoog gaat binnenkort beoordelen of de man die in 1981 de Amerikaanse president Reagan neerschoot, onvoorwaardelijk in vrijheid kan worden gesteld.

De psycholoog moet van een federale rechter bepalen wat de huidige geestesgesteldheid van John Hinckley (63) is en of hij nog een gevaar vormt, meldt persbureau Reuters. In december volgt daarover dan een hoorzitting.

In 2016 werd Hinckley vrijgelaten uit de psychiatrische inrichting waar hij tientallen jaren zat opgesloten. Onder strenge voorwaarden woont hij sindsdien bij zijn moeder. In april diende hij een verzoek in om die voorwaarden, waaronder reisbeperkingen en contactverboden, te laten vervallen.

Obsessie met Jodie Foster

Hinckley schoot op 30 maart 1981 Reagan in zijn borst toen die een hotel in Washington D.C. verliet. Ook drie anderen werden geraakt. Hinckley wilde met zijn moordaanslag indruk maken op actrice Jodie Foster, door wie hij sinds het uitkomen van de film Taxi Driver geobsedeerd was. Hij werd ontoerekeningsvatbaar verklaard.

Het moment van de moordpoging en de reactie van de veiligheidsdiensten werden op camera vastgelegd: