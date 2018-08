Bittere verwijten bij eerste begrafenissen slachtoffers ramp Genua

Bij de begrafenissen van de eerste slachtoffers van de ramp met de Morandi-brug in Genua waren bij nabestaanden bittere verwijten te horen. Naast verdriet was er veel woede jegens de Italiaanse autoriteiten, die verantwoordelijk worden gehouden voor het instorten van de brug, waardoor 38 mensen omkwamen.

De begrafenissen waren in Torre del Greco, bij Napels, de woonplaats van vier Italiaanse twintigers die verongelukten toen ze op weg waren naar Frankrijk voor vakantie.

Zaterdag is er een dag van nationale rouw en is er een staatsbegrafenis voor slachtoffers. Lang niet alle nabestaanden hebben gekozen voor die plechtigheid. Ze zeggen dat ze in kleine kring afscheid willen nemen.

Toezicht

Anderen willen even niets met de overheid te maken hebben, omdat die nalatig zou zijn geweest bij het toezicht op de veiligheid van de Morandi-brug.

Onder de critici was ook de kardinaal van Napels, Crescenzio Sepe. "Niemand mag sterven door verwaarlozing, door zorgeloosheid, door onverantwoord gedrag", zei hij.