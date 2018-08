Rechter in zaak-Manafort wordt bedreigd

De rechter in de zaak tegen Paul Manafort, de oud-campagneleider van president Trump, heeft bedreigingen ontvangen. Waar die over gaan en uit welke hoek ze komen, wil hij niet zeggen.

Eerder zei hij wel dat er veel druk op hem wordt uitgeoefend om de namen van de leden van de jury bekend te maken. Dat doet hij niet, omdat hij bezorgd is om hun veiligheid. De rechter heeft extra beveiliging gevraagd voor zichzelf en voor de juryleden.

Trump zei vandaag dat hij Manafort een "goed mens" vindt. Het proces tegen Manafort noemde hij "triest" en "slecht voor het land".

Fraude

Manafort wordt verdacht van onder meer fraude en witwassen. De juryleden hebben vandaag voor de tweede dag op rij overlegd over de vraag of hij schuldig is. Maandag gaan ze daarmee verder.

De zaak van Manafort is het eerste proces in het onderzoek van de speciaal aanklager Robert Mueller, die de Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 onderzoekt. Manafort wordt verdacht van het witwassen van 18 miljoen dollar, fraude, heimelijk werk voor een buitenlandse mogendheid en het afleggen van valse verklaringen.

Alle aanklachten hebben te maken met zijn eerdere activiteiten voor de Oekraïense oud-president Janoekovitsj. Manafort hangt maximaal 305 jaar gevangenisstraf boven het hoofd.