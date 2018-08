Van graffiti in de metro tot een speelkaart: Queen Aretha overal in VS herdacht

Van Los Angeles tot in New York wordt Queen of Soul Aretha Franklin herdacht. Op allerlei manieren brachten fans een eerbetoon aan de gisteren overleden zangeres. Soms heel groot, met concert en billboards, maar vaak ook heel klein.

"Het doet pijn aan mijn hart", zegt een rouwende vrouw in Detroit. Voor de New Bethel Baptist Church lagen knuffels, ballonnen en elpees van Franklin. Ze bezocht geregeld een mis in de kerk. "Ze was een pioniersvrouw voor Detroit", zegt de fan trots. "Haar muziek raakt je."