Kerncentrale Borssele blijft langer dicht

De kerncentrale in Borssele blijft nog weken dicht. Eigenaar EPZ zegt dat die tijd nodig is om reparaties uit te voeren. De centrale werd begin deze maand stilgelegd na een elektronische storing. Het was de bedoeling dat hij komende maandag weer ging draaien.

De afgelopen weken zijn er al onderdelen van de centrale gerepareerd, maar de schade door de storing is groter dan gedacht, schrijft Omroep Zeeland.

De zogenoemde hoofdkoelmiddelpompen zijn defect. Het demonteren van de oude pomp en het plaatsen van een nieuwe is tijdrovend. Ook zijn er onderdelen naar een gespecialiseerd bedrijf gestuurd om te kijken of ze gerepareerd of vervangen moeten worden.

Volgens EPZ is het stilstaan van de reactor niet gevaarlijk. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming houdt de komende weken toezicht op het verloop van de reparatie.

In Nederland is niemand direct afhankelijk van de energie die in de kerncentrale wordt opgewekt. EPZ levert de stroom aan de vrije energiemarkt.