Chauffeur op Schiphol beroofd van truck en kostbare lading

Op Schiphol is een chauffeur beroofd van zijn vrachtwagen met een erg kostbare lading. Hij vervoerde voor ruim 5 miljoen euro aan elektronische apparaten. Wat voor spullen het waren, wil de Marechaussee niet zeggen zolang het onderzoek loopt.

Nadat de chauffeur (42) dinsdagmiddag zijn vrachtwagen aan de Pelikaanweg had geladen, werd hij bedreigd door een man met een wapen. De trucker moest zijn trekker-opleggercombinatie verderop langs de Pelikaanweg parkeren.

Daar werd hij mishandeld, vastgebonden en in de kofferbak van een auto gestopt. Later werd hij in de buurt van Schiphol vrijgelaten. Van de vrachtwagen en de lading ontbreekt elk spoor.