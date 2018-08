Poepbacteriën vormen de Mona Lisa (leuk, maar kan ook best nuttig zijn)

Je herkent haar meteen: de Mona Lisa, het meesterwerk van Leonardo da Vinci. Toch is er met deze afbeelding van de Mona Lisa iets bijzonders aan de hand, want hij is gevormd door E. coli-bacteriën, oftewel de poepbacteriën die in de dikke darm zitten.

Italiaanse wetenschappers manipuleerden de bacteriën, zodat ze bewegen wanneer je er licht op schijnt.Daarvoor gebruiken ze, net als spermacellen, hun flagel, beter bekend als het staartje.

Die staartjes werken normaal gesproken op zuurstof, maar door een gen aan te passen bij de bacterie, kan die zweepstaart ook op licht werken. De E. coli-bacterie kan zichzelf heel snel voortbewegen. Binnen een seconde kunnen ze een afstand van tien keer hun lengte afleggen.

De wetenschappers ontdekten dat de bacteriën sneller gingen zwemmen zodra er fel licht op ze werd geschenen, wanneer het licht zwakker werd, bewogen ze zich langzamer.