Aantal vermisten na instorten brug Genua teruggebracht tot 5

Het aantal vermisten na het instorten van de brug in Genua is teruggebracht tot vijf. Gisteren werd nog uitgegaan van tien tot twintig vermisten, maar de autoriteiten hebben het cijfer vandaag aangepast. De aanleiding daarvoor is niet duidelijk.

Het officiële dodental staat sinds gisteren op 38. Verschillende bronnen noemen een ander dodental. Zo zegt hoofdaanklager Francesco Cozzi dat er al 42 dodelijke slachtoffers zijn geteld.

De zoektocht naar de vermisten gaat onverminderd door. De hulpdiensten richten zich daarbij op twee plaatsen: een ingestorte pilaar op de oever van de rivier de Polcevera en een deel van een spoorlijn, waarop een stuk wegdek van twintig meter lang terecht is gekomen.

Snelweg A10

Dinsdag stortte de brug in Genua in. Zo'n 200 meter wegdek viel tientallen meters naar beneden. Er reden op dat moment ongeveer dertig auto's en drie vrachtwagens overheen. De hangbrug uit midden jaren 60 maakt deel uit van de snelweg A10, die Noord-Italië met Zuid-Frankrijk verbindt.

Intussen wordt volop gedebatteerd over de schuldvraag. Het ministerie van Transport zegt dat het kabinet drie sancties overweegt tegen wegbeheerder Autostrade per l'Italia (ASPI): de volledige intrekking van de vergunning, de intrekking van alleen de A10-vergunning, of een enorme geldboete.