Succesje in strijd tegen 'hond op menu' in Indonesië

Dierenactivisten kunnen met de nieuwe regels in de hand een vuist maken. "Nu hebben we echt iets", zegt Karin Franken van het Jakarta Animal Aid Network.

100.000 per maand

Een deel van de Indonesiërs trekt zich niets aan van de argumenten van dierenorganisaties en vindt het volkomen normaal om het vlees te eten. In Indonesië worden er nu meer dan 100.000 honden per maand gegeten. Liefhebbers zeggen dat het vlees lekker en gezond is. Het zou goed zijn voor je uithoudingsvermogen.

Door het besluit door het ministerie van Landbouw wordt het nu beter voor de dieren, is de verwachting. Volgens het ministerie is het eten van hond slecht voor het imago van Indonesië en zou het hondsdolheid verspreiden.