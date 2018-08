Rivierkreeften steken massaal de straat over in Etten-Leur

Waarschijnlijk gaat het om de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een zogenaamde invasieve exoot, een dier dat hier niet van nature voorkomt, maar er goed gedijt. In 1985 werd de Amerikaanse rivierkreeft voor het eerst in Nederland waargenomen, naar schatting zitten er nu meer dan 100.000 in onze natuur.

De rode kreeften van zo'n twaalf centimeter lang worden op veel plekken als een plaag beschouwd, omdat ze sloten kaal vreten waardoor planten en ander leven verdwijnen. Bij een tekort aan voedsel of zuurstof zoeken de kreeften een andere sloot. Waarschijnlijk is dat ook in Etten-Leur het geval.

Bewoners gingen met bezems de straat op en veegden de kreeften van de weg om te voorkomen dat ze zouden worden platgereden. Desondanks hebben enkele kreeften het niet overleefd.