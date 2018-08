NTR zendt legendarisch Amsterdams concert Aretha Franklin uit

De NTR zendt morgenavond op NPO 2 het concert uit dat Aretha Franklin in 1968 in het Concertgebouw in Amsterdam gaf. Het optreden ging de geschiedenis in als legendarisch en verscheen als The legendary Concertgebouw Concert Amsterdam 1968 op dvd.

Parool-recensent Michiel de Ruyter schreef destijds over "een maximum geladen elektrische sfeer", voortgebracht door "diepzwarte opwindende muziek".

Het optreden van de gisteren overleden zangeres duurde drie kwartier. Ze zong twaalf nummers en begeleidde zichzelf op de vleugel. De uitzending begint morgen om 23.00 uur.