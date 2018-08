Rutte: verspil geen water, nog maanden regen nodig

Premier Rutte roept Nederlanders op om spaarzaam met water om te blijven gaan. Hij benadrukt, net als de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling, dat ondanks de recente regenval de droogte nog niet voorbij is. Daarvoor is nog een paar maanden "ouderwets Nederlands weer" nodig, zei de premier op zijn eerste persconferentie na de zomervakantie. "Dus blijft het devies om de komende tijd te zorgen dat er geen water wordt verspild."

Voorkomen

Premier Rutte heeft vanwege zijn vakantie nog niet eerder gereageerd op de aanhoudende droogte in Nederland. Hij is lovend over het werk van alle betrokkenen, die zich hebben ingezet om te voorkomen dat de drinkwatervoorziening in gevaar kwam. "Het drinkwater is niet in gevaar geweest, maar niet alle schade was te voorkomen."

Waterkwaliteit

Boeren kampen met watertekorten, de scheepvaart heeft last van het lage waterpeil en de waterkwaliteit van meren, rivieren en sloten is onder de maat.

Ook het KNMI zegt dat de regen van de afgelopen dagen lang niet voldoende was om de droogteproblemen op te lossen.