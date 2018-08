Dodental door overstromingen in zuiden India loopt op

Het dodental van de overstromingen in de Indiase deelstaat Kerala is volgens de autoriteiten opgelopen tot 164. Meer dan 200.000 mensen hebben onderdak gevonden in kampen die voor noodopvang zijn ingericht.

De deelstaat in het zuidwesten van India kampt met de ergste overstromingen van deze eeuw. Ze zijn veroorzaakt door de moesson, die veel meer regen brengt dan in andere jaren.

De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. "In sommige gebieden is evacuatie door de lucht de enige oplossing", zei deelstaatpremier Vijayan. "Duizenden zijn nog door het water ingesloten."