Negatief zwemadvies zee bij Hoek van Holland vanwege poepbacterie

Sjoerd de Vos @SjoerddeVos_

Ondanks het negatieve zwemadvies zijn er toch mensen in de zee van Hoek van Holland. Strandwacht adviseert om niet het water in te gaan, maar er is geen rode vlag gehesen. "Zwemmen is nu niet verboden. Pootje badderen kan nog wel." @RTV_Rijnmond