Niemand mag mee met Elfstedentocht Van der Weijden vanwege poepbacterie

Recreanten mogen dit weekend niet meezwemmen met de Elfstedentocht van olympisch kampioen Maarten van der Weijden. Dat heeft de organisatie van het evenement besloten in overleg met de Veiligheidsregio Fryslân. De waterkwaliteit in de Friese wateren is te slecht vanwege de aanwezigheid van de E. coli-bacterie. De tocht van Van der Weijden zelf gaat wel door.

Tussen morgenochtend 4.30 uur en maandagavond probeert Van der Weijden de bekende route met start en finish in Leeuwarden zwemmend te volbrengen. Het doel van zijn tocht is zo veel mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding.

Sponsorbijdrage

Het idee was dat recreanten in ruil voor een sponsorbijdrage in de elf steden een stuk met Van der Weijden mee konden zwemmen. Bijna duizend mensen hadden zich daarvoor aangemeld.

Van der Weijden baalt van de beslissing, maar kan het begrijpen. "Het is overmacht. We hebben deze keuze samen gemaakt. Nu moet ik het alleen doen. Dat is balen." Zelf wil hij de tocht wel volbrengen. Hij zegt liever een buikgriep op te lopen dan de kankerpatiënten in de steek te laten.