Man uit Sittard ontkent beledigen president Erdogan

De man uit Sittard die wordt vervolgd omdat hij de Turkse president Erdogan zou hebben beledigd, ontkent dat hij kwetsende e-mails heeft gestuurd naar de Turkse ambassade in Den Haag. Dat bleek vandaag tijdens een regiezitting bij de rechtbank in Den Haag.

Het Openbaar Ministerie vervolgt de 64-jarige man voor het beledigen van een bevriend staatshoofd. Hij zou in 2016 in e-mails aan de Turkse ambassade Erdogan 'geitenneuker' hebben genoemd en hem hebben vergeleken met Hitler. De ambassade deed aangifte van belediging. Het e-mailadres leidde naar de inwoner van Sittard.

Geen wachtwoord

De man, die niet naar de zitting was gekomen, ontkent de e-mails te hebben verstuurd. In een brief aan de rechtbank stelt zijn advocaat dat de computer van de man de hele dag aan staat en niet met een wachtwoord is beveiligd. Hij suggereert dat bezoekers van de man de gewraakte e-mails hebben verstuurd. Ook sluit de raadsman niet uit dat de computer van de man is gehackt.

Zowel het OM als de advocaat vindt dat er geen nader onderzoek hoeft te worden verricht. Dat betekent dat de zaak binnenkort inhoudelijk kan worden afgedaan.

Het beledigen van een bevriend staatshoofd is nog steeds strafbaar in Nederland. De Tweede Kamer heeft eerder een voorstel om de wet op dit punt te veranderen aangenomen, maar de Eerste Kamer heeft er nog niet over beslist.