VS leidt geen Pakistaanse militairen meer op

Trump beschuldigt Pakistan ervan dat het onderdak biedt aan militanten, zoals rebellen die vanuit Pakistan het Afghaanse leger en hun Westerse bondgenoten aanvallen. Om Pakistan tot een andere koers te dwingen heeft de Amerikaanse regering besloten 1,75 miljard euro te korten op 'veiligheidshulp' aan Pakistan.

Pakistan spreekt de beschuldigingen tegen. De regering in Islamabad wijst erop dat Pakistan met tienduizenden doden zwaar onder het terrorisme te lijden heeft, meer dan de VS en de NAVO in Afghanistan samen.

Kritiek

Eerder deze maand berichtte Reuters al dat de Trump-regering de training van Pakistaanse officieren in de VS na meer dan tien jaar afbouwt. Anonieme ambtenaren in de VS bekritiseerden het besluit, omdat de opgebouwde vertrouwensband met het Pakistaanse leger in hun ogen wordt ondermijnd.

De Amerikanen beschouwden dergelijke programma's altijd als een uitstekende manier om een vertrouwensrelatie met hoge buitenlandse militairen op te bouwen. Daar kon de VS later van profiteren, als ze in eigen land op topposities waren beland. Zo is de huidige directeur-generaal van de Pakistaanse veiligheidsdienst ISI een oud-student van US Army's War College in Pennsylvania.

Pakistaanse ambtenaren waarschuwden dat hun leger nu misschien bij Rusland of China aanklopt voor officiersopleidingen.

IMET

Een van de trainingsprogramma's waar Pakistaanse officieren niet meer welkom zijn, is het International Education and Training Program (IMET) dat er onder meer op is gericht goede relaties te smeden tussen Amerikaanse en buitenlandse militairen. Elk jaar volgden 66 Pakistanen zo'n training.

Een woordvoerder van het US Army's War College zei tegen Reuters dat ook daar het komend studiejaar geen Pakistanen staan ingeschreven. Ook twee opleidingen voor marine-officieren hebben het komend studiejaar geen studenten uit Pakistan in de collegebanken.