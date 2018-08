Tweede 'Polenhotel' in Westland lijkt er toch te komen

Er komt misschien toch een tweede Polenhotel in het Westland. Op dinsdag werd een spoedvergadering ingelast om nieuwe regels aan te nemen die dat moesten voorkomen. Nu blijkt dat een ondernemer vlak voor het ingaan van het besluit toch een bouwaanvraag heeft ingediend.

Dat blijkt uit een brief die het college vanochtend heeft gepubliceerd. De gemeente deed geheimzinnig over de spoedvergadering, juist om te voorkomen dat ingediende aanvragen nog zouden vallen onder het oude bestemmingsplan.

Dat heeft niet gewerkt. Een ondernemer ontdekte dat de regels zouden worden veranderd en diende woensdag om 22.45 uur een aanvraag in. Om middernacht trad het besluit in werking. De aanvraag valt nog onder de oude regels en moet dus in behandeling worden genomen.

Irritatie

Er is de afgelopen dagen veel onrust in de gemeente Westland. Het college besloot om raadsleden terug te roepen van hun vakantie om een tweede hotel in het dorp Maasdijk te voorkomen. Er was ook irritatie omdat ze niet goed zouden zijn geïnformeerd over de agenda van de spoedvergadering. Die blijkt nu voor niets te zijn geweest.

Het is niet duidelijk of er sprake is van een lek vanuit de raad of dat het komt door de publiciteit rondom de besloten vergadering. Het college heeft dinsdag al, met het oog op het te nemen besluit, het nieuws doorgegeven aan het lokale blad Groot Westland. Het blad komt formeel op donderdag uit, maar is op woensdag al digitaal beschikbaar. Dat werd opgepikt door Omroep West, maar ook landelijke media.