Aanslagen Barcelona en Cambrils herdacht

Uren na de aanslag in Barcelona reed een auto met vijf terroristen in op voetgangers in de badplaats Cambrils. Een vrouw werd gedood en zes mensen raakten gewond. De politie schoot de mannen dood, voordat ze meer slachtoffers konden maken.

In de nacht voor de aanslag was een huis in de Catalaanse kustplaats Alcanar ontploft, waarbij twee mensen waren omgekomen. De ontploffing werd vermoedelijk veroorzaakt door een bom die voor een aanslag bedoeld was.

Achteraf bleken de doden van de terroristische groep te zijn waar de aanslagplegers in Barcelona en Cambrils ook lid van waren.