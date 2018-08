Hoosbui maakt einde aan slaapfeestje voor 200 kinderen

De laatste nacht van de Kinder Vakantie Spelen Spijkenisse is letterlijk in het water gevallen. Vlak na middernacht begon het zo hard te regenen dat de organisatie besloot alle 200 kinderen te laten ophalen.

Sinds 6 augustus bouwden, timmerden en zaagden de kinderen aan een timmerdorp. De bedoeling was er de laatste nacht te blijven slapen in een hut.

Overdonderd

Volgens de weersverwachting zou er 1 millimeter regen vallen. "Maar toen alle ouders om 23.00 uur afscheid namen, veranderde die", vertelt René Goossens aan RTV Rijnmond.

Het begon te regenen en dat bleef maar doorgaan. "We werden erdoor overdonderd. We besloten alle kinderen uit de hutten te halen en in de grote tent te verzamelen. Daar werd het toen heel gezellig", zegt Goossens.

Uitglijden

Vanwege de veiligheid werd het slaapfeestje afgelast. "De hutten hebben dakzeiltjes die wat regen tegenhouden. We hadden met z'n allen ook in de centrale tent kunnen slapen. Maar onderweg naar de wc zouden kinderen kunnen uitglijden in de modder. Dan moesten ze vies en nat hun slaapzak in. Dat kan niet."

De organisatie heeft alle ouders gebeld en ook nog via Twitter en Facebook een berichtje laten uitgaan. "Veel kinderen waren verdrietig dat ze naar huis moesten. Twee weken lang hebben ze keihard hun best gedaan op hun hut. Als ze er eindelijk mogen slapen, moeten ze naar huis."

Om 02.30 uur vanochtend waren de laatste kinderen opgehaald. Om 07.00 uur haalden de medewerkers met vrachtwagens en grijpers het terrein leeg.