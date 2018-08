Vader laat dochter (7) in dichte auto achter, politie bevrijdt meisje

Bij een braderie in Zaltbommel heeft de politie gisteren een meisje van 7 uit een afgesloten auto gehaald. De agenten moesten daartoe een ruit inslaan.

Het meisje trok de aandacht van voorbijgangers door op de ruit van de auto te kloppen. De politie wachtte 35 minuten op de eigenaar van de auto en probeerde in de tussentijd het kind zelf de deur te laten openmaken. Dat lukte niet.

Agenten hebben het meisje naar huis gebracht, naar haar moeder. De vader, die 5 minuten later bij de auto aankwam, was niet blij met de actie. Hij vond dat zijn dochter de autodeur wel degelijk van binnenuit had kunnen openen.

De politie gaat hulpverleningsinstanties informeren. De vader moet de schade zelf betalen, schrijft Omroep Gelderland.