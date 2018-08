Buschauffeur die telefoon checkte tijdens rit ontslagen

Busbedrijf Arriva mag van de rechter een chauffeur ontslaan die tijdens het besturen van een bus op zijn mobiele telefoon keek. De lijnbus botste in maart in Tilburg op een kruising tegen een vrachtwagen.

Een dag na de botsing werd hij geschorst. Op camerabeelden is te zien dat de chauffeur vlak voor en tijdens het ongeluk bezig was met zijn telefoon.

Of het telefoongebruik ook de oorzaak is geweest van het ongeval staat niet vast, maar dat maakt voor de rechter niet uit. "Tegen beter weten in heeft hij zijn mobiele telefoon gebruikt tijdens het rijden in een bus met meerdere passagiers", is te lezen in de uitspraak.

Ziek zoontje

De buschauffeur zegt in zijn verweer dat hij zijn telefoon in de gaten moest houden omdat zijn zoontje ziek was. Volgens de rechter kon hij best even wachten tot een geschikter moment, "bijvoorbeeld bij een bushalte".

Arriva moet de chauffeur wel een ontslagvergoeding betalen, omdat in de zestien jaar dat hij bij het busbedrijf werkte er nooit eerder problemen zijn geweest.