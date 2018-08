Pilotenvakbond wijst voorstel KLM af; acties in voorbereiding

Het is steeds waarschijnlijker dat Nederlandse piloten van KLM actie gaan voeren. Pilotenvakbond VNV wijst een laatste voorstel van de luchtvaartmaatschappij af.

De piloten hadden een ultimatum gesteld tot vanochtend 9.00 uur. Ze eisen dat de luchtvaartmaatschappij meer doet om de werkdruk van de piloten te verlagen. Gisteravond kwam KLM met een nieuw voorstel. Daarin beloofde de luchtvaartmaatschappij maatregelen naar voren te halen. Al in oktober zou de werkdruk omlaag gaan in plaats van per september volgend jaar, zoals eerder beloofd was.

'Voorstel ver van eindbod'

Vakbond VNV vindt het voorstel onvoldoende. "Het blijft nog ver van het eindbod dat wij hebben gedaan", zegt vicevoorzitter Willem Schmid. "Het is een stap van KLM, maar het is gek dat ze hier pas mee komen een halve dag voor het verstrijken van de deadline."

De vakbond gaat door met het voorbereiden van acties. Het duurt nog een paar weken voordat die daadwerkelijk van start gaan.

Tegen die tijd start ook de nieuwe topman van Air France-KLM met zijn nieuwe baan. Gisteravond werd bekend dat de Canadees Ben Smith de hoogste baas wordt. In september begint hij met zijn nieuwe baan. Ook in Frankrijk dreigen piloten nog altijd met nieuwe acties.