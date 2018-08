Eigenaar woning zet beelden inbraak op Facebook: 1,5 miljoen views

Beveiligingsbeelden van een woninginbraak in Aalst, Gelderland die door de eigenaar van de woning op Facebook zijn geplaatst, zijn inmiddels ruim 1,5 miljoen keer bekeken. Op de beelden is de inbreker goed herkenbaar.

"We krijgen heel veel tips, zelfs van mensen die in Italiƫ en Frankrijk zijn", vertelt eigenaar Wim van Hemert. Hij schrok toen hij zag hoe de man de garage uitkomt, door de schuifpui naar binnen loert, een raam openbreekt en vervolgens naar binnen klimt.

Ventilatie

Zijn vrouw ontdekte de inbraak woensdagmiddag. "Ze kwam thuis en zag het raam van de berging openstaan. Dat raam stond op ventilatiestand, omdat de droger aan stond. Ook zag ze de deuren in huis allemaal openstaan."

Ze belde hem, waarna hij meteen de app van de beveiligingscamera op zijn telefoon controleerde. "Ik heb meteen de politie gebeld, die was er binnen vijf minuten. Maar de inbreker was al weg. De politie heeft meteen buurtonderzoek gedaan."

Op bed gekiept

In de dagen daarna blijken ze steeds meer dingen te missen: "Een oude iPhone, een fietscomputertje, een spaarpotje met kleingeld. De linnenkast is helemaal overhoop gehaald. De sieraden zijn op het bed gekiept en het goud en zilver is ertussenuit gehaald", zegt hij tegen Omroep Gelderland.

Het filmpje dat op Facebook verscheen, maakte Van Hemert door met zijn telefoon het computerscherm te filmen. "De originele beelden zijn scherper, die liggen bij de politie."