Duits toestel landt voortijdig op Kreta vanwege bommelding

Een vliegtuig van de Duitse maatschappij Condor heeft een noodlanding gemaakt op het Griekse eiland Kreta na een bommelding. Het toestel was eigenlijk onderweg van de Egyptische vakantiebestemming Hurghada naar Düsseldorf.

Volgens de Duitse krant Bild vond een passagier een briefje met daarop het woord 'bom' op het toilet. Het toestel vloog vervolgens, begeleid door Griekse gevechtsvliegtuigen, naar de dichtstbijzijnde luchthaven, Chania op Kreta.

Drinken en roken

De 273 passagiers gingen daar zo snel mogelijk van boord en zijn ondergebracht in hotels. Ze vliegen vandaag door als het toestel is onderzocht en vrijgegeven.

Een van de passagiers vertelt aan Bild hoe de sfeer was nadat de piloot had omgeroepen dat er iets aan de hand was. "Een aantal vrouwen huilde. Mensen dachten dat de bom elk moment kon exploderen. Sommigen openden hun Duty Free-drankflessen, iemand rookte een sigaret."