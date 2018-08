Niet veel meer sterfte door tropische periode

Tijdens de afgelopen uitzonderlijk warme weken zijn er niet veel meer mensen overleden dan in een gemiddelde zomer. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Gemiddeld overleden er 2714 personen per week tijdens de recente hittegolven, zo'n 100 meer dan in een normale zomerweek.

In 2006, toen er ook een lange hittegolf was, overleden er wel aanzienlijk meer mensen dan gemiddeld. Het sterftecijfer lag toen bijna 400 personen per week hoger dan in een normale zomer.

Dat er deze hete zomer niet veel meer mensen zijn overleden komt volgens het CBS doordat er meer bewustwording is over wat mensen moeten doen om de hitte door te komen. Bovendien was er het afgelopen voorjaar een lange koude periode met griep waarin al relatief veel kwetsbare mensen zijn gestorven.

Hoogbejaarden zijn het meest kwetsbaar tijdens een hittegolf. Relatief de meeste doden tijdens de afgelopen hete periode waren 80 jaar of ouder.