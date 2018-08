Palestijns postbedrijf krijgt post van 8 jaar in één klap binnen

Sorteerders in het postbedrijf in Jericho draaien overuren, zegt een medewerker van de Palestijnse postdienst. "Een groot deel van de post zit door elkaar heen, is onherkenbaar of de streepjescode is versleten. De inhoud is soms verdwenen of beschadigd."

Israël krijgt nog steeds een groot deel van de brieven en pakketten binnen dat bestemd is voor Palestijnen. In een akkoord uit 2016 spraken Israël en de Palestijnse autoriteiten af dat het Palestijnse postbedrijf internationale post meteen zou ontvangen, maar die afspraken zijn nooit volledig doorgevoerd, schrijven Israëlische media. Volgens de Israëlische autoriteiten is deze post doorgelaten als onderdeel van een eenmalige overeenkomst.

Israël houdt soms post tegen om veiligheidsredenen en soms uit administratieve overwegingen, zegt de medewerker van het Palestijnse postbedrijf.