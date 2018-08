Canadees Ben Smith wordt de nieuwe topman van Air France-KLM

Voor het eerst in het 83-jarige bestaan geen Fransman aan het roer van Air France-KLM, maar een buitenlander. De top van het Frans-Nederlandse bedrijf heeft de Canadees Benjamin Smith benoemd als nieuwe bestuursvoorzitter. Zijn naam zong al een week rond. Smith is nu nog de tweede man van Air Canada. Uiterlijk 30 september treedt hij in functie.

De benoeming stond aanvankelijk gepland voor ergens in september, maar in de voorbije week zetten Franse piloten druk op het bedrijf onder dreiging van stakingen om zo snel mogelijk met een nieuwe topman te komen. Het loonconflict sleept al lange tijd. De vorige bestuursvoorzitter topman Jean-Marc Janaillac stapte drie maanden geleden op nadat werknemers diens finale loonbod in een referendum afwezen.

De 46-jarige Smith heeft ook de nodige ervaring met arbeidsconflicten en vakbonden. In 2015 sloot hij tienjarige cao's af met piloten en cabinepersoneel bij Air Canada. Hij is Engelstalig maar zou zich ook goed redden in het Frans.

KLM president-directeur Pieter Elbers noemt het goed voor de luchtvaartgroep dat er duidelijkheid is over de nieuwe bestuursvoorzitter van Air France-KLM. "Ik zie vol vertrouwen uit naar onze samenwerking en naar het gezamenlijk oppakken van de uitdagingen voor de groep in de toekomst."

Onbegrijpelijk

De Franse vakbonden lieten al voor de bekendmaking weten niets te zien in de Canadees. Hij is een buitenstaander, vinden de vertegenwoordigers van piloten, cabinepersoneel en grondpersoneel. "De keuze voor een kandidaat moet de nationale belangen van onze nationale luchtvaartmaatschappij dienen". Een buitenlander als bestuursvoorzitter is daarom "onbegrijpelijk".

De Nederlandse verkeersvliegersvakbond VNV was van meet af aan wél enthousiast over Smith. "Deze man voldoet aan wat we graag zien; luchtvaartervaring bij een solide maatschappij". De VNV hoopt dat hij goed naar de noden van het personeel kan luisteren.

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire liet vanmiddag al weten voor de de benoeming van Smith te zijn, zonder overigens diens naam te noemen. De Franse staat is de grootste aandeelhouder van de luchtvaartcombinatie, met een belang van 14,3 procent en een nog groter stemrecht, en heeft om die reden een doorslaggevende stem in de benoeming.

Twee andere grootaandeelhouders, Delta Air Lines en China Eastern, met elk bijna 9 procent van de de aandelen, drongen juist aan op een kandidaat met veel internationale luchtvaartervaring.

Slepend arbeidsconflict

Er deden diverse namen van kandidaat-bazen de ronde, maar aan iedereen mankeerde wel iets en dat zorgde voor veto's aan Franse zijde. KLM-president Pieter Elbers was te Nederlands en zou de Franse belangen niet goed kunnen behartigen. De financieel directeur van het Franse nuts- en vervoersbedrijf Veolia, Philippe Capron, was geen topman en had geen verstand van vliegtuigen. Catherine Guillouard was wel topvrouw, van de Parijse metro, en had tien jaar bij Air France gewerkt, maar mocht van de Franse staat niet weg bij de metro.

Air France-KLM wordt al maanden geplaagd door een enorm arbeidsconflict met werknemers aan de Franse kant. Piloten en cabinepersoneel hebben al diverse keren gestaakt en het bedrijf voor honderden miljoenen euro's schade berokkend. Ook de KLM-piloten roeren zich en eisen meer loon en vermindering van de werkdruk en dreigen met acties.

De nieuwe topman wacht de dankbare taak het slepende loonconflict op te lossen en de enorme sociale onrust te sussen.